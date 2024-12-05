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مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

09:19 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
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    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
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    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
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    خالد مرتجي
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    خالد مرتجي وإنفانتينو
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كتب - يوسف محمد:

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثالثةن رفقة كلاً من: "بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي".

وتقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حالياً بمدينة ميامي.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بداية من يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقاً.

ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 4 أندية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

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