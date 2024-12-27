كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، تألقه وصناعة التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه إلى الريدز في موسم 2017.

وسجل صلاح الهدف الثالث في فوز ليفربول على نظيره ليستر سيتي 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع في أكثر من 10 مباريات متتالية خلال 3 مواسم مختلفة.

يُذكر أنه لم يستطع أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيق هذا الرقم أكثر من مرة واحدة.

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