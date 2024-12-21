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25 صورة من تدريبات الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

09:58 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
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كتب ـ محمد الميموني:

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت 21 ديسمبر، بقيادة المدير الفني، مارسيل كولر، التدريبات استعدادا لمواجهة الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

ويواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد غدا الأحد الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة.

تدريبات الأهلي شباب بلوزداد الأهلي الجزائر
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