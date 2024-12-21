25 صورة من تدريبات الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

أهداف الشوط الأول من مباراة أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

غياب سام مرسي عن مباراة إبسويتش تاون وأرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت 21 ديسمبر، بقيادة المدير الفني، مارسيل كولر، التدريبات استعدادا لمواجهة الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

ويواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد غدا الأحد الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة.