القصة الكاملة أزمة ميخايلو مودريك بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة

أثبتت الفحوصات تعادي ميخايلو مودريك لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، مواد محظورة.

وأكد نادي تشيلسي، أن نتيجة مودريك جاءت سلبية، وتم التأكد من أنه لم يكن على علم بهذه المواد.

وفي منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب مودريك، أنه لم يستخدم أي مواد محظورة أو يخالف أي قواعد عن علم، وسيعمل مع فريقه للتحق من كيفية حدوث ذلك.

ما المادة التي جاءت في تحليل مودريك؟

صرح مصدر لصحيفة ذا أثيلتك، أن مودريك جاء تحليله إيجابيا لمادة الميلدونيوم بعد مشاركته مع منتخب بلاده أوكرانيا في نوفمبر.

الميلدونيوم هو دواء لتحسين عمل الدورة الدموية، وفقا لوكالة محافكة المنشطات الأمريكية، إذ يستخدمه الذين يعانون من أمراض القلب مثل انخفاض تدفق الدم إلى القلب والذبحة الصدرية، وبالنسبة للرياضين تساعدة في زيادة القدرة على التحمل والتعافي من التمارين الرياضية.

إحصائيات مودريك مع تشيلسي

انضم مودريك إلى تشيلي قادما من شاختار دونستيك الأوكراني في يناير 2023، في صفقة قيمتها 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو مكافآت محتملة.

لم يشارك مودريك مع تشيلسي إلا في 40 مباراة (أساسيًا)، منها 26 مباراة في الدوري الإنجليزي، وبديلا في 33 مباراة.