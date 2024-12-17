بعد جوميز.. تقارير سعودية تُشير لتعاقد نادي الفتح مع نجم الأهلي

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كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الأخيرة انتشار تقارير سعودية تُشير إلى اقتراب نادي الفتح للتعاقد مع نجم خط وسط النادي الأهلي.

وأشارت صحيفة "الرياضية السعودية" إلى أن نادي الفتح اقترب من التعاقد مع مروان عطية نجم النادي الأهلي المصري.

وانضم مروان عطية لنادي الأهلي في موسم 2022/23 قادما من الاتحاد السكندري، في صفقة بلغت قيمتها 840 ألف يورو.

يُذكر أن نادي الفتح السعودي عيّن المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، مديرا فنيا للفريق منذ يومين، بعد رحيله عن الزمالك المصري.

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