لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية المحترفة

بيراميدز

- -
19:00

الاتحاد السكندري

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
14:30

الترسانة

كأس إيطاليا

يوفنتوس

- -
22:00

كالياري

جميع المباريات

إعلان

بعد جوميز.. تقارير سعودية تُشير لتعاقد نادي الفتح مع نجم الأهلي

05:57 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية من أمام الكعبة (1)
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية من مران الأهلي
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية ويوسف أيمن من مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الأخيرة انتشار تقارير سعودية تُشير إلى اقتراب نادي الفتح للتعاقد مع نجم خط وسط النادي الأهلي.

وأشارت صحيفة "الرياضية السعودية" إلى أن نادي الفتح اقترب من التعاقد مع مروان عطية نجم النادي الأهلي المصري.

وانضم مروان عطية لنادي الأهلي في موسم 2022/23 قادما من الاتحاد السكندري، في صفقة بلغت قيمتها 840 ألف يورو.

يُذكر أن نادي الفتح السعودي عيّن المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، مديرا فنيا للفريق منذ يومين، بعد رحيله عن الزمالك المصري.

اقرأ أيضًا:

"سيزيل كل الشكوك".. أجويرو يُفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة فريدة العسقلاني

الأهلي الفتح السعودي مروان عطية أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان