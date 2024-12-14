3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح ضد فولهام

كتبت-هند عواد:

ينتظر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عدة أرقام قياسية، خلال مباراة ليفربول، التي تقام في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هداف المواجهات التاريخية

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي المواجهات التاريخية بين ليفربول وفولهام، في الدوري الإنجليزي، برصيد 4 أهداف، متساويا مع الأوروجوياني لويس سواريز، دانييل ستوريدج وستيفن جيرارد، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وفي حالة تسجيل محمد صلاح في مباراة اليوم، سينفرد بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ مواجهات ليفربول وفولهام.

ثالث هدافي ليفربول على مر العصور

يشارك محمد صلاح في مباراة اليوم، وفي رصيده 227 هدفا مع ليفربول، بفارق هدف وحيد، عن أسطورة الريدز بيلي ليدل، وفي حالة تسجيله هدفا أو أكثر، ينتزع المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول، وفقا لموقع النادي الرسمي.

ثامن لاعب يصل إلى 100 هدف على أرضه

يمتلك محمد صلاح 99 هدفا في 140 مباراة، لعبها على أرضه في الدوري الإنجليزي (97 ليفربول و 2 تشيلسي)، وفي حالة التسجيل اليوم، يصل إلى الهدف رقم 100، ليصبح ثامن لاعب يحقق هذا الإنجاز، و رابع أسرع لاعب يحققه، بعد آلان شيرار (91 مباراة)، تيري هنري (113 مباراة)، وسيرجيو أجويرو (125 مباراة).

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