"نأمل في مواجهة ريال مدريد".. ماذا قال ثلاثي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا بكأس الإنتركونتيننتال

كتب - محمد القرش:

تحدث ثلاثي النادي الأهلي، وسام أبو علي ومحمد الشناوي وحسين الشحات، عن مواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وقال حسين الشحات في تصريحات عبر موقع "فيفا: "الأهلي نادٍ عملاق، واعتاد على المشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس الإنتركونتيننتال، وهذه المشاركة تعني لنا الكثير، ونتمنى أن يكون اللقب من نصيبنا هذه المرة".

وأضاف: "أنا شخصيًا أشعر بالسعادة والفخر بالمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال، حيث يحيط بك لاعبون رائعون، سواء زملاء في الفريق أو منافسون، وأنا سعيد للغاية بأن أكون جزءًا من هذه التجربة".

وواصل: "باتشوكا فريق قوي، بعد إقصائه بطل أمريكا الجنوبية، شاهدنا مباراتهم أمام بوتافوجو، حيث قدموا أداءً عالي المستوى وسجلوا ثلاثة أهداف في 30 دقيقة فقط".

وأوضح: "أنا فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة في كأس الإنتركونتيننتال خلال مسيرتي المهنية، والمنافسة في هذه البطولة كبطل قاري ومواجهة نجوم لا تصدق في أندية ضخمة مثل ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو بالميراس، الذين واجهناهم من قبل، هو شرف عظيم".

ومن جانبه قال الشناوي: "المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال تعني الكثير بالنسبة لنا في الأهلي، فنحن حاضرون دائمًا في هذه البطولة، وكل اللاعبين فخورون وسعداء بالمشاركة فيها، وكل تركيزنا منصب على التحدي، هدفنا هو الفوز بكأس التحدي والوصول إلى النهائي ثم الفوز باللقب في النهاية".

وأردف وسام أبو علي: "على المستوى الشخصي، كانت الأشهر التسعة الأولى من مسيرتي مع الأهلي رائعة للغاية، وسجلت الكثير من الأهداف، ثم سارت المباراة الأخيرة ضد العين بشكل جيد للغاية بالنسبة للفريق، ونأمل أن نصل إلى المباراة النهائية".

واختتم المهاجم الفلسطيني: "أعتقد أن الأمر سيكون رائعا للغاية، إنه حلم يتحقق لبعض اللاعبين أن يتواجدوا على هذا المسرح، أعلم أن بعضهم قد تواجد من قبل، ولكن إذا نظرت إلى الفريق بأكمله، فهناك الكثير من المتعطشين لرؤية هذه المراحل الكبرى، والملاعب، والجماهير، وبالطبع المباريات الكبرى، لذلك سيكون الأمر مذهلا".

يُذكر أن مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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