20 صورة ترصد قصة محمد النني من المحلة إلى الاحتراف

محمد النني هو أبرز لاعبي كرة القدم المصريين في الجيل الحالي، وله قصه ملهمة عن النجاح ومقاومة الفقر والتحديات حتى وصل للعالمية وبات أحد قادة فريق آرسنال الإنجليزي العريق.

بداية مسيرة محمد النني

وُلد محمد النني في 11 يوليو 1992 في المحلة الكبري ونشأ في حي شعبي، وكان محاطًا بأسرة متواضعة، لكن هذا لم يثنِه عن السعي وراء حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف.

بدأ مشواره الكروي في نادي "المقاولون العرب"، حيث انضم إلى أكاديمية النادي منذ سن مبكرة، وبرز في موسم 2010-2011، ما جعله محل اهتمام العديد من الأندية الكبرى في مصر.

انتقال النني إلى آرسنال

في عام 2013، قرر النني الانتقال إلى نادي بازل السويسري، بعد نجاحه في التألق مع منتخب مصر الأول، حيث خاض أول تجربة احترافية له في أوروبا مع بازل، وشارك في دوري أبطال أوروبا.

لينتقل في 2016، إلى أرسنال الإنجليزي، حيث أصبح أحد قادة فريق "المدفعجية" بعد 7 سنوات قضاها داخل الفريق.

وشارك محمد الننى فى أول له مباراة مع أرسنال فى الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد، يوم 28 فبراير 2016، ولعب لمدة 20 دقيقة.

وإجمالًا لعب محمد الننى مع أرسنال 155 مباراة فى جميع المسابقات وتمكن من تسجيل 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة وحصل على 19 بطاقة صفراء وبطاقة واحدة حمراء.

مساهمات محمد النني مع المنتخب الوطني

كان النني جزءًا أساسيًا من منتخب مصر في العديد من البطولات الكبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2017، حيث وصل المنتخب إلى النهائي، كما كان أحد العناصر الرئيسية في منتخب مصر الذي تأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غياب طويل عن البطولة.