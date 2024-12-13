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20 صورة ترصد قصة محمد النني من المحلة إلى الاحتراف

11:10 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    محمد النني مع بازل
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    محمد صلاح والنني في المقاولون العرب
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    محمد النني في المقاولون العرب
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    محمد النني ورونالدو
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    محمد النني في منتخب مصر للشباب
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    محمد النني في طفولته
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    النني خلال تواجده في بازل السويسري
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    محمد النني في طفولته 1
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    محمد النني 1
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    محمد النني في بازل 1
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    محمد النني في بازل
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    محمد النني في الطفولة
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    النني
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    النني بقميص الأهلي
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    محمد النني ومحمد صلاح
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    محمد النني
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    محمد النني
  • عرض 25 صورة
    محمد النني
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    النني وكاميرون إسماعيل
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    النني وشحاتة وأحمد عيد
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    النني من تدريبات منتخب مصر
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    محمد النني
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    محمد النني
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    محمد النني لاعب منتخب مصر
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محمد النني هو أبرز لاعبي كرة القدم المصريين في الجيل الحالي، وله قصه ملهمة عن النجاح ومقاومة الفقر والتحديات حتى وصل للعالمية وبات أحد قادة فريق آرسنال الإنجليزي العريق.

بداية مسيرة محمد النني

وُلد محمد النني في 11 يوليو 1992 في المحلة الكبري ونشأ في حي شعبي، وكان محاطًا بأسرة متواضعة، لكن هذا لم يثنِه عن السعي وراء حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف.

بدأ مشواره الكروي في نادي "المقاولون العرب"، حيث انضم إلى أكاديمية النادي منذ سن مبكرة، وبرز في موسم 2010-2011، ما جعله محل اهتمام العديد من الأندية الكبرى في مصر.

انتقال النني إلى آرسنال

في عام 2013، قرر النني الانتقال إلى نادي بازل السويسري، بعد نجاحه في التألق مع منتخب مصر الأول، حيث خاض أول تجربة احترافية له في أوروبا مع بازل، وشارك في دوري أبطال أوروبا.

لينتقل في 2016، إلى أرسنال الإنجليزي، حيث أصبح أحد قادة فريق "المدفعجية" بعد 7 سنوات قضاها داخل الفريق.

وشارك محمد الننى فى أول له مباراة مع أرسنال فى الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد، يوم 28 فبراير 2016، ولعب لمدة 20 دقيقة.

وإجمالًا لعب محمد الننى مع أرسنال 155 مباراة فى جميع المسابقات وتمكن من تسجيل 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة وحصل على 19 بطاقة صفراء وبطاقة واحدة حمراء.

مساهمات محمد النني مع المنتخب الوطني

كان النني جزءًا أساسيًا من منتخب مصر في العديد من البطولات الكبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2017، حيث وصل المنتخب إلى النهائي، كما كان أحد العناصر الرئيسية في منتخب مصر الذي تأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غياب طويل عن البطولة.

محمد النني محمد النني وطفولته محمد النني وزوجته محمد النني وزوجته وأبنائه
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