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كول بالمر يصنع التاريخ مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

06:10 م الأحد 01 ديسمبر 2024

كول بالمر

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كتب - محمد القرش:

سجل اللاعب الإنجليزي، كول بالمر، هدف تشيلسي الثالث في مرمى أستون فيلا، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح كول بالمر ثاني أسرع لاعب في تاريخ تشيلسي بالدوري الإنجليزي يصل إلى 30 هدفًا (46 مباراة).

وأسرع لاعب وصل إلى الهدف رقم 30 مع تشيلسي، الهولندي جيمي فلويد هاسيلبينك خلال 41 مباراة فقط، والذي شارك مع البلوز في الفترة من 2001 حتى 2004.

الجدير بالذكر أن كول بالمر انضم إلى تشيلسي في موسم 2023/24 قادما من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون يورو.

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بالمر الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد أستون فيلا تشيلسي
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