بمبلغ ضخم.. ليفربول يستعد لتقديم عرض لضم عمر مرموش

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لتعزيز خط هجومه، بالتعاقد مع محترف مصري آخر، جوار محمد صلاح، خلال الانتقالات المقبلة.

وذكر موقع "Caught offside" الإنجليزي، أن ليفربول يستعد لتقديم عرض قيمته 58 مليون جنيه إسترليني، لضم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويقدم عمر مرموش مستوى مميز مع آينتراخت فرانكفورت، هذا الموسم، وسجل 13 هدفا في جميع المسابقات، وصنع 9 أهداف.

وأضاف الموقع، أن ليفربول أجرى محادثات أولية مع فرانكفورت لضم مرموش، ملقيا الضوء على قدراته التي تؤهله للتألق في الدوري الإنجليزي.

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