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الوكرة يعلن انضمام حمدي فتحي إلى قائمة منتخب مصر في التوقف الدولي

07:22 م الخميس 07 نوفمبر 2024

حمدي فتحي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الوكرة القطري، استدعاء النجم المصري حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني، خلال فترة التوقف الدولي المقررة في نوفمبر الجاري، لملاقاة كلا من كاب فيردي وبوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوكرة القطري، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً صورة للثنائي حمدي فتحي لاعب منتخب مصر وعيسى العيدوني لاعب منتخب تونس، علق عليها: "ثنائي وكراوي ضمن قائمة منتخبيهما في التوقف الدولي، كل التوفيق".

ويلاقي منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري، على أن يلاقي منتخب بوتسوانا، يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كلا من "كاب فيردي، بوتسوانا وموريتانيا".

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات، برصيد 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات خاضهم.

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حمدي فتحي نادي الوكرة القطري كاب فيردي أمم أفريقيا 2025
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