"أشكركم على دوركم".. تفاصيل جلسة جوميز مع شيكابالا وعمر جابر

كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره سموحة، يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، قام المدير الفني بمنح "شيكابالا" وعمر جابر العديد من التعليمات الفنية استعدادا للمباراة المقبلة.

و أثنى جوميز على الدور الكبير للثنائي سواء من الناحية الفنية داخل الملعب، أو الدور القيادي لهما خارج الملعب.

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