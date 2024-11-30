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خماسية أرسنال.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

11:23 م السبت 30 نوفمبر 2024

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، والتي شهدت تسجيل 21 هدفا خلال 5 مواجهات فقط.

وفاز أرسنال على نظيره وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدفين، بينما انتصر بورنموث على ولفرهامبتون برباعية مقابل هدفين.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت

أرسنال ضد وست هام - (5-2)

بورنموث ضد ولفرهامبتون - (4-2)

برينتفورد ضد ليستر سيتي - (4-1)

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - (1-1)

نوتنجهام ضد إبسويتش تاون - (1-0)

وتُختتم مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي غدا الأحد، بمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.

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