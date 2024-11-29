كتب - يوسف محمد:

حقق ثنائي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، حلم أحد الأطفال من مشجعي الفريق الإنجليزي، الذي كان يرغب في رؤية الثنائي.

وقام الثنائي صلاح وفان دايك، بالذهاب معاً إلى الطالب إسحاق بمدرسة نورثوود الأبتدائية.

ومنذ ولادة الطالب إسحاق وهو يعاني من متلازمة وولف هيرشهورن، وهي متلازمة تعني أن الطفل ينمو بشكل أبطأ مما ينمو به الأطفال الطبيعيين في سنة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور للثنائي فان دايك ومحمد صلاح خلال زيارتهما لفان دايك.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان سيتي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أقرأ أيضاً:

جوارديولا: ليس لدينا فريق.. ولا أستطيع إيجاد طريقة للفوز

رقم قياسي جديد.. صلاح يسعى لكتابة التاريخ أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي