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"رفقة فان دايك".. محمد صلاح يحقق حلم أحد الأطفال من محبي ليفربول (صور)

10:05 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع أحد الأطفال
  • عرض 6 صورة
    صلاح وفان دايك مع الطفل إسحاق
  • عرض 6 صورة
    الطفل إسحاق
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح خلال زيارته لأحد الأطفال
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كتب - يوسف محمد:

حقق ثنائي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، حلم أحد الأطفال من مشجعي الفريق الإنجليزي، الذي كان يرغب في رؤية الثنائي.

وقام الثنائي صلاح وفان دايك، بالذهاب معاً إلى الطالب إسحاق بمدرسة نورثوود الأبتدائية.

ومنذ ولادة الطالب إسحاق وهو يعاني من متلازمة وولف هيرشهورن، وهي متلازمة تعني أن الطفل ينمو بشكل أبطأ مما ينمو به الأطفال الطبيعيين في سنة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور للثنائي فان دايك ومحمد صلاح خلال زيارتهما لفان دايك.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان سيتي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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ليفربول محمد صلاح فان دايك الدوري الإنجليزي الطالب إسحاق
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