أبرز ما يهمك قبل الجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تفصلنا ساعات قليلة عن بداية الجولة الثالثة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تبدأ بمباراة برايتون وساوثهامبتون.

ويقدم لكم "مصراوي" عدد من النصائح الأسبوعية والتي تسبق كل جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنها مساعدتكم في وضع الرتوش الأخيرة على تشكيلات فرقكم.

تبيع مين؟

هناك العديد من اللاعبين الذي يمكنكم التخلص منها خلال الفترة الحالية من مانشستر سيتي أمثال، ريكو لويس وفيل فودين، ومن الأفضل بيع هالاند صاحب السعر المرتفع (15.1 مليون جنيه إسترليني)، تحديدا أن هناك بدائل قوية وبسعر منخفض.

ومن الأفضل التخلص من لاعب ليفربول، لويس دياز، بسبب قلة الدقيقة التي يشارك فيها خلال الفترة الماضية، بجانب راؤول خيمينيز مهاجم فولهام.

تشتري مين؟

من الضروري امتلاك مهاجم ولفرهامبتون، ماتيوس كونيا (7 مليون)، الذي يقدم أفضل مستوى له في فانتازي الدوري الإنجليزي، وساهم في الأهداف خلال آخر 4 مواجهات.

وعاد الجناح الإنجليزي، بوكايو ساكا (10.2 مليون)، للتألق مرة آخرى بعد بداية ليست جيدة لموسم 2024/25، بجانب أوديجارد (8.2 مليون) العائد من الإصابة بأفضل أداء له.

لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 13 شاهد الفيديو التالي: