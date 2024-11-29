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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب برايتون قبل الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

10:52 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر مهاجم برايتون، جواو بيدرو، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 29 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جواو بيدرو (برايتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

رودريجو مونيز (فولهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

فانتازي جواو بيدرو رودريجو مونيز الدوري الإنجليزي برايتون
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