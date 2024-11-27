لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

أنيمبــــا

الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

- -
21:00

بلاك بولز

دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب

- -
22:00

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

"رقم لأول مرة في تاريخه".. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد ريال مدريد اليوم؟

04:03 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

محمد صلاح لاعب ليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ينتظر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقما جديدا ضد ريال مدريد، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وفي حالة تسجيل محمد صلاح ضد ريال مدريد، يصل إلى الهدف رقم 50 أوروبيا، وهذا الهدف يجعله ضمن قائمة 10 لاعبين وصلوا إلى هذا العدد.

وسجل محمد صلاح 43 هدفا أوروبيا بقميص ليفربول، و 5 أهداف مع بازل وهدف وحيد مع روما.

ولعب محمد صلاح 8 مباريات ضد ريال مدريد، مباراتين مع روما و 6 مباريات مع ليفربول، ولم يحقق أي فوز ضد ريال مدريد، إذ أنه خسر 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيد.

وفي حالة فوز ليفربول على ريال مدريد، سيكون أول انتصار في تاريخ محمد صلاح على الفريق الإسباني، وسبق لصلاح تسجيل هدفين في شباك الريال وصنع هدف.

اقرأ أيضًا:

"كنت أريد إيذاء نفسي".. جوارديولا يظهر بجروح في الوجه بعد التعادل مع فينورد (صور وفيديو)

محمد صلاح ريال مدريد ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"نهائيين والخروج باكيا".. ذكريات محمد صلاح في مواجهات ريال مدريد

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر
وفاة الفنان خالد جمال الدين
وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)