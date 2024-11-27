"رقم لأول مرة في تاريخه".. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد ريال مدريد اليوم؟

كتبت-هند عواد:

ينتظر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقما جديدا ضد ريال مدريد، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وفي حالة تسجيل محمد صلاح ضد ريال مدريد، يصل إلى الهدف رقم 50 أوروبيا، وهذا الهدف يجعله ضمن قائمة 10 لاعبين وصلوا إلى هذا العدد.

وسجل محمد صلاح 43 هدفا أوروبيا بقميص ليفربول، و 5 أهداف مع بازل وهدف وحيد مع روما.

ولعب محمد صلاح 8 مباريات ضد ريال مدريد، مباراتين مع روما و 6 مباريات مع ليفربول، ولم يحقق أي فوز ضد ريال مدريد، إذ أنه خسر 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيد.

وفي حالة فوز ليفربول على ريال مدريد، سيكون أول انتصار في تاريخ محمد صلاح على الفريق الإسباني، وسبق لصلاح تسجيل هدفين في شباك الريال وصنع هدف.

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