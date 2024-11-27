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القصة الكاملة لشبيه محمود البزاوي في خيتافي بالصور

06:15 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    محمود البزاوي ينشر ينشر صورته مع كرة ويغازل الهلال_Easy-Resize.com
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    الأوروجواني ألفارو رودريغيز أثناء تقديمه لاعبا لخيتافي_Easy-Resize.com
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    الفنان محمود البزاوي
  • عرض 5 صورة
    الفنان محمود البزاوي
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كتبت-هند عواد:

أثار شبيه الفنان المصري محمود البزاوي في نادي خيتافي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها شارك الحساب الرسمي للنادي عبر "إكس"، منشور سابق للبزاوي، كتب فيه: "أنا جاهز أعوض نيمار في الهلال".

وأعاد حساب خيتافي الإسباني نشر تغريدة البزاوي، ووضع صورة من تقديم صفقة للاعب يشببه، وعلق: "عذرًا جمهور الهلال خطفنا منكم الصفقة، رحبوا معنا بأول صفقاتنا في الميركاتو الشتوي اللاعب الجوكر الفنان محمود البزاوي".

وبالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنها معدلة ببرامج "الفوتوشوب"، وتعود إلى تقديم صفقة الأوروجوياني ألفارو رودريغيز، المعار من ريال مدريد.

محمود البزاوي خيتافي ألفارو رودريغيز ريال مدريد
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