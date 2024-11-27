كتبت-هند عواد:

أثار شبيه الفنان المصري محمود البزاوي في نادي خيتافي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها شارك الحساب الرسمي للنادي عبر "إكس"، منشور سابق للبزاوي، كتب فيه: "أنا جاهز أعوض نيمار في الهلال".

انا جاهز اعوض نيمار في الهلال 😎 pic.twitter.com/fKZUF2cqML — محمود البزاوي (@albezzawy) November 5, 2024

وأعاد حساب خيتافي الإسباني نشر تغريدة البزاوي، ووضع صورة من تقديم صفقة للاعب يشببه، وعلق: "عذرًا جمهور الهلال خطفنا منكم الصفقة، رحبوا معنا بأول صفقاتنا في الميركاتو الشتوي اللاعب الجوكر الفنان محمود البزاوي".

عذرًا جمهور الهلال خطفنا منكم الصفقة 😎



رحبوا معنا بأول صفقاتنا في الميركاتو الشتوي اللاعب الجوكر الفنان محمود البزاوي ✍️😍#خيتافي || #أكبر_قلعة_رياضية_في_مدريد https://t.co/0CDKyHGkEA pic.twitter.com/JWhTwGu0wj — خيتافي (@getafecfarab) November 8, 2024

وبالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنها معدلة ببرامج "الفوتوشوب"، وتعود إلى تقديم صفقة الأوروجوياني ألفارو رودريغيز، المعار من ريال مدريد.