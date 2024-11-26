روبرتسون يعلق على تصريحات صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

علق لاعب ليفربول، أندي روبرتسون، على حديث زميله محمد صلاح حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال روبرتسون في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو": "حديث صلاح عن مستقبله؟ إنه ليس موضوعًا بالنسبة لنا كلاعبين".

وأضاف: "كل ما يمكنني قوله هو أن تشاهدوا كيف يتعامل صلاح باحترافية شديدة في الماضي والحاضر".

واختتم الظهير الأيسر: "الأمر نفسه ينطبق على الثلاثة، فيرجيل وترينت أيضًا، فهم يركزون بشدة على المباراة المقبلة وعلى كونهم قادة الفريق".

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