"بكاء في الملعب".. 10 صور ترصد قصة دي روسي مع زوجته من الحب إلى الكارثة

كتب - يوسف محمد:

كثيراً ما نسمع عبارة "من الحب ما قتل"، ولكننا لا نعرف ما هو المغزى الحقيقى من هذه الجملة، لكن يمكن تطبيقها بشكل كبير، على النجم الإيطالي دانييلي دي روسي، حيث أن قصة حبه مع زوجته السابقة تمارا بيسنولي، ساهم في تدهور مسيرته الرياضية بشكل كبير.

ودائماً ما تلعب الحياة العائلية والعلاقات الأسرية، دوراً كبيراً ومؤثراً، في حياة لاعبي ومدربي كرة القدم، حيث أن الاستقرار الأسري يساهم في تقديم لاعب الكرة لمستويات مميزة، وهو ما لم يحدث مع أحد نجوم كرة القدم الإيطالية ونادي روما الإيطالي دانييلي دي روسي، بعد ارتباطه بعارضة الأزياء ومقدمة البرامج الإيطالية تمارا بيسنولي.

وكان كل محبي وعشاق كرة القدم في العالم، يتوقعون مسيرة عظيمة للنجم الإيطالي، خاصة في عقب تتويجه بكأس العالم عام 2006 رفقة منتخب بلاده، إلا أن كل هذا سرعان ما تغيير بعد أن مر اللاعب بحالة نفسية سيئة، بسبب المشاكل العائلية التي واجهها عقب الزواج، مما ساهم في الحد من تألقه في سماء الكرة العالمية.

وبدأت أزمة النجم الإيطالي، دانييلي دي روسي، عقب زواجه من عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الإيطالية تمارا بيسنولي بما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث تزوجها في عام 2006 قبل انطلاق كأس العالم، وسط رفض كبير من عائلة اللاعب، نظراً لللصخب الدائم الملاحق لعارضة الأزياء الإيطالية، بالإضافة إلى ارتباط اسم والدها بالمافيا الإيطالية، إلا أن كل هذه الأمور لم تمنع النجم الإيطالي من الزواج من تمارا.

وكان دي روسي تعرف على تمارا بيسنولي في عام 2004، حينما كان ضيفها في أحد البرامج، لتبدأ من هنا قصة حب الثنائي معاً، قبل يتم زواجهما في عام 2006ن وينجب منها ابنته جايا

وفي أغسطس عام 2008، بينما كان دي روسي يستعد للسفر مع فريق العاصمة الإيطالية روما إلى لندن، لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، تلقى مكالمة هاتفية وتم إخباره بأن والد زوجته قتل على يد إحدى عصابات المافيا بإيطاليا، ليترك اللاعب معسكر الفريق ويذهب ليكون بجوار زوجته في هذا الوقت، وهو ما أغضب المدير الفني للذئاب في ذلك الوقت سباليتي واستمر عدة أشهر لا يتحدث معه.

وعلى الرغم من كل ما فعله النجم الإيطالي في هذه الفترة مع زوجته تمارا، إلا أنها وبقعد عدة أشهر من وفاة والدها وبشكل خاص، في عام 2009، قامت تمار بطلب الطلاق من دي روسي، مبررة ذلك بأنها تمر بحالة نفسية صعبة بعد وفاة والدها.

ووافق النجم الإيطالي على طلب زوجته وطلقها، إلا أنه تعرض لصدمة كبيرة، بعد أقل من شهرين من الطلاق، حينما تزوجت تمارا من الملاكم الإيطالي ماسيمو مانفريدو، ليكتشف دي روسي خيانة زوجته له وأنها تركته من أجل رجل آخر.

وأكثر ما أثر في نفسية النجم الإيطالي، عقب الطلاق، هو قيام زوجته بإبعاد ابنته جايا عنه، وجعلها تعيش معها، مما جعله يرسم بعض الوشوم على يده تشير إلى شخصيات كرتونية كانت تحبها ابنته.

وأثرت كل هذه الظروف على أداء دي روسي في الملعب، بل أن جماهير الأندية الأخرى بدأوا في سب اللاعب بزوجته، حيث قامت جماهير سيينا الإيطالي، في أحد المباريات التي جمعت بين روما بوجود دي روسي أمام سيينا، في الدوري الإيطالي، بالهتاف ضد اللاعب ويذكرونه بما قامت به زوجته، مما أدى إلى دخول دي روسي في حالة من البكاء عقب نهاية المباراة.

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