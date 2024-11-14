السنغال تفوز على بوركينا فاسو في تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب السنغال على مضيفه منتخب بوركينا فاسو 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة 12 بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، ليضمن بذلك إنهاء التصفيات في صدارة المجموعة لتفوقه في فارق المواجهات المباشرة مع بوركينا فاسو، حيث تعادلا 1/1 في المباراة الأولى.

ويحتل منتخبا بوروندي ومالاوي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وسجل حبيب ديارا هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة 83.