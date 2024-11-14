مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

- -
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

السنغال تفوز على بوركينا فاسو في تصفيات أمم أفريقيا

11:26 م الخميس 14 نوفمبر 2024

منتخب السنغال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاز منتخب السنغال على مضيفه منتخب بوركينا فاسو 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة 12 بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، ليضمن بذلك إنهاء التصفيات في صدارة المجموعة لتفوقه في فارق المواجهات المباشرة مع بوركينا فاسو، حيث تعادلا 1/1 في المباراة الأولى.

ويحتل منتخبا بوروندي ومالاوي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وسجل حبيب ديارا هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة 83.

بوركينا فاسو ضد السنغال منتخب السنغال منتخب بوركينا فاسو ساديو ماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منتخب النرويج يكتسح سلوفينيا برباعية في دوري أمم أوروبا

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو