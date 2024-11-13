الكشف عن موقف عمر مرموش من الانضمام إلى ليفربول

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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نجم المنتخب المصري ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، استقر على الانتقال إلى فريق ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن مرموش قرر الانتقال إلى فريق ليفربول الإنجليزي، على الرغم من وجود العديد من العروض للاعب وأن المفاوضات جارية الآن بين إدارة الناديين.

وكشفت الصحيفة أن صفقة انتقال اللاعب، ستتراوح ما بين مبلغ مالي قدره 50 مليون يورو إلى 60 مليون يورو.

وخاض مرموش خلال الموسم الحالي رفقة فرانكفورت 16 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفاً وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وكان مرموش انضم إلى فرانكفورت، في صيف 2023 قادماً فريق فولفسبورج الألماني، في صفقة انتقال مجانية.

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