"بعد إعتزاله".. الهلال يوجه رسالة مؤثرة إلى جوميز

بعد إصابته مع الهلال.. 10 صور لنيمار وصديقته من عيد ميلاد ابنتهما

كتبت - نهى خورشيد

وجه نادي الهلال السعودي اليوم الاثنين رسالة مؤثرة إلى مهاجمه السابق بافيتيمبي جوميز بعد إعتزاله كرة القدم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس":" جوميز! بإمكانك الآن الاستمتاع بحياتك بعد اعتزال كرة القدم..لن ننساك "بافي" ولن ننسى "المجد أزرق" ".

والجديد بالذكر أن المهاجم الفرنسي لعب مع الهلال 146 مباراة سجل خلالها 105 هدف وصنع 18 آخرين، وأشتهر مع الزعيم "كما يُلقب النادي السعودي ببلاده "باحتفاله على طريقة "الأسد".