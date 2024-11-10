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شاهد بالفيديو هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

12:14 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

النجم المصري محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى ليفربول ضد نظيره أستون فيلا أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وسجل محمد صلاح، نجم منتخب مصر الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على أستون فيلا بنتيجة 2ـ0 وجاء الهدف الأول بقدم داروين نونيز في الدقيقة الـ 20 من الشوط الأول ثم عاد هداف الريدز محمد صلاح بهدف قاتل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

والجدير بالذكر أن ليفربول أول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ب 28 نقطة.

ليفربول الدوري الانجليزي محمد صلاح أستون فيلا
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