بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تطورات في مستقبل سيرجيو راموس

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، عن اقتراب النجم الإسباني سيرجيو راموس، من الانضمام إلى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وارتبط اسم سيرجيو راموس، خلال الأيام الماضية، بالانتقال إلى الزمالك، إلا هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، ذكر أن الجانب المادي يقف عائقا أمام الصفقة.

وذكر موقع "ريليفو" الإسباني، بأن هناك محادثات مستمرة بين رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي ولاعب ريال مدريد السابق سيرجيو راموس، للانتقال إلى الفريق الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير، أن المدير الفني لبوكا جونيورز فيرناندو جاجو وهو الصديق المقرب لسيرجو راموس، يتواصل مع اللاعب الإسباني من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويظل النجم الإسباني دون نادٍ حتى الأن، مع بداية الدوريات في مختلف دول العالم، منذ رحيله عن فريق إشبيلية الإسباني بنهاية الموسم الماضي.

ويذكر أن نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر، كان قد أعلن في وقت سابق الدخول في مفاوضات مع النجم الإسباني للتعاقد معه ولكن المقابل المادي الكبير للاعب تسبب في عدم إتمام الصفقة.

أقرأ أيضا:

موعد مباراة سيدات الأهلي واتحاد بسيون في الدوري

موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري السيدات