مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تطورات في مستقبل سيرجيو راموس

11:54 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سيرجو راموس لاعب ريال مدريد السابق
  • عرض 3 صورة
    سيرجو راموس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، عن اقتراب النجم الإسباني سيرجيو راموس، من الانضمام إلى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وارتبط اسم سيرجيو راموس، خلال الأيام الماضية، بالانتقال إلى الزمالك، إلا هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، ذكر أن الجانب المادي يقف عائقا أمام الصفقة.

وذكر موقع "ريليفو" الإسباني، بأن هناك محادثات مستمرة بين رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي ولاعب ريال مدريد السابق سيرجيو راموس، للانتقال إلى الفريق الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير، أن المدير الفني لبوكا جونيورز فيرناندو جاجو وهو الصديق المقرب لسيرجو راموس، يتواصل مع اللاعب الإسباني من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويظل النجم الإسباني دون نادٍ حتى الأن، مع بداية الدوريات في مختلف دول العالم، منذ رحيله عن فريق إشبيلية الإسباني بنهاية الموسم الماضي.

ويذكر أن نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر، كان قد أعلن في وقت سابق الدخول في مفاوضات مع النجم الإسباني للتعاقد معه ولكن المقابل المادي الكبير للاعب تسبب في عدم إتمام الصفقة.

أقرأ أيضا:

موعد مباراة سيدات الأهلي واتحاد بسيون في الدوري

موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري السيدات

سيرجيو راموس بوكا جونيورز الأرجنتيني ريال مدريد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
" بعد غياب 5 سنوات ".. هادي خشبة يعود للعمل الإداري من بوابة أهلي طرابلس الليبي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)