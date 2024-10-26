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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

07:46 م السبت 26 أكتوبر 2024

برشلونة وريال مدريد

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كتب ـ محمد الميموني:

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره برشلونة اليوم، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي، في إطار الجولة الـ 11 ببطولة الدوري الإسباني.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، الناقل الرسمي للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بينما ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

مباراة برشلونة وريال مدريد وعد مباراة الريال وبرشلونة لدوري الإسباني يال مدريد اليوم
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