مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

بقيادة ميسي.. فيفا يعلن مشاركة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

12:11 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    النصر ضد إنتر ميامي
  • عرض 6 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 6 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين
  • عرض 6 صورة
    ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني
  • عرض 6 صورة
    لاعب فريق إنتر ميامي ليونيل ميسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مشاركة إنتر ميامي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب تتويجه بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي 2024.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم 15 يونيو المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

والتحق فريق إنتر ميامي بركاب الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بمشاركة 32 فريقًا.

ويشارك في البطولة، النادي الأهلي ممثلًا عن قارة أفريقيا، بالإضافة إلى 3 فرق أخرى، وهم، الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي.

وبمشاركة الفريق الأمريكي، تأكد مشاركة 31 فريقًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، وفي انتظار الفريق الآخر المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2024 لتكتمل الفرق.

اقرأ أيضا:

يواجه به الزمالك.. بيراميدز يعلن قميصه الجديد (صور)

بديل دونجا والحارس.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالسوبر

إنتر ميامي كأس العالم للأندية مونديال الأندية ميسي ليونيل ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو