بقيادة ميسي.. فيفا يعلن مشاركة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

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كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مشاركة إنتر ميامي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب تتويجه بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي 2024.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم 15 يونيو المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

والتحق فريق إنتر ميامي بركاب الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بمشاركة 32 فريقًا.

ويشارك في البطولة، النادي الأهلي ممثلًا عن قارة أفريقيا، بالإضافة إلى 3 فرق أخرى، وهم، الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي.

وبمشاركة الفريق الأمريكي، تأكد مشاركة 31 فريقًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، وفي انتظار الفريق الآخر المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2024 لتكتمل الفرق.

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