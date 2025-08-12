أمريكا تضع 600 جندي في حالة تأهب دائم لمواجهة الاضطرابات الداخلية

وكالات

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن وثائق لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تشكيل قوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات في المدن الأمريكية.

وقالت "واشنطن بوست"، إن خطة قوة الرد السريع تنص على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم للانتشار خلال ساعة.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخلاء العاصمة واشنطن من المشردين، وذلك في أعقاب تهديده بتحويل مقاطعة كولومبيا إلى ولاية فيدرالية، إذ يرى الرئيس أن معدلات العنف والجريمة في العاصمة قد "خرجت عن السيطرة".

وصعد ترامب من لهجته بشأن الجريمة والتشرد في واشنطن، يوم الأحد، وطلب من المشردين "الانتقال" من المدينة على الفور، مضيفًا "سنوفر للمشردين أماكن إقامة، لكنها ستكون بعيدة عن العاصمة"، بحسب ما كتبه في منشور على منصته "تروث سوشيال".

وبعد ساعات من إعلان الرئيس، يعتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إرسال عناصره في دوريات ليلية في العاصمة، وبحسب "صحيفة واشنطن بوست"، فإن ما يقرب من 120 عميلًا من المكتب بدأوا بالفعل في الانتشار في نوبات ليلية لمساعدة إنفاذ القانون في وقف عمليات سرقة السيارات والجرائم العنيفة في واشنطن، وفقًا لما نقلته "ذا هيل".