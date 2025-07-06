19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

خصصت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، خمس لجان طبية معتمدة لإجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بنظامي الفردي والقائمة، وذلك في إطار الاستعدادات الرسمية التي تنفذها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور أحمد سيد موسى، مدير المجلس الطبي العام ووكيل مديرية الصحة بأسيوط، إن عدد من خضعوا للكشف حتى الآن بلغ 19 مرشحًا؛ مشيرًا إلى أن أعمال الكشف الطبي انطلقت في الأول من يوليو وتستمر حتى العاشر من الشهر ذاته، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم خمس نقاط للكشف موزعة على: المجلس الطبي العام، مستشفى البداري، مستشفى منفلوط، مستشفى الإيمان العام، ومستشفى أبوتيج التخصصي.

وأوضح موسى أن الكشف الطبي يشمل تقييم الحالة الصحية العامة، واللياقة البدنية والنفسية، إلى جانب تحاليل معملية أساسية، من بينها تحليل المخدرات، مؤكدًا أن اجتياز هذه الفحوصات يُعد شرطًا أساسيًا لقبول أوراق الترشح، لضمان قدرة المرشح على أداء مهامه التشريعية بكفاءة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة اشترطت إحضار الأوراق المطلوبة للحضور للكشف الطبي، والتي تشمل: أصل البطاقة على أن تكون سارية وصورة منها، و2 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء، كما أتاحت رابطًا إلكترونيًا لحجز الكشف الطبي على المرشحين، يتضمن حجز موعد الفحص الطبي، وحجز موعد فحص المعمل عبر هذا الرابط هنـــا.