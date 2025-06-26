أجولة ذهب ومخدرات وأسلحة.. قرار عاجل من النيابة في واقعة "السيارة المشبوهة" بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة بقنا، بحبس 4 أشخاص بينهم سودانيين، داخل سيارة نصف نقل محملة أحجار بها خام الذهب وأسلحة ومخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بضبط سيارة نصف نقل بداخلها أحجار ذهب ومخدرات وأسلحة خلال نزولها من الجبل بدائرة بندر قنا.

وبعد الفحص تبين أن السيارة نصف نقل بداخلها 4 أشخاص 2 من إحدى قرى مركز قنا و2 أجانب سودانين وبحوزتهم 14 جوال أحجار ذهب وبندقيتين خرطوش و5 طلقات و10 أكياس من الشابو المخدر خلال نزولهم من الجبل في حدود بندر قنا.

تم القبض على المتهمين والتحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.