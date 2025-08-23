تلسكوب جيمس ويب يكشف قمرا جديدا حول أورانوس

وكالات

كشفت ملاحظات حديثة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن وجود قمر جديد يدور حول كوكب أورانوس، كان مختبئا داخل الحلقات الداخلية المظلمة للكوكب، ليرتفع بذلك عدد أقماره المعروفة إلى 29.

ولا يتجاوز قطر القمر الجديد، الذي يحمل الاسم المؤقت S/2025 U1، 10 كيلومترات، وهو ما جعله غير مرئي للتلسكوبات السابقة وحتى لمركبة فوييجر 2 التي مرت قرب أورانوس عام 1986.

وتمكن "جيمس ويب" من رصده عبر كاميرا الأشعة تحت الحمراء (NIRCam) بعد التقاط عشر صور طويلة التعريض، أظهرت ومضات ضوء كشفت عن وجوده.

ويبعد القمر حوالي 56 ألف كيلومتر عن مركز أورانوس، ويدور في مدار شبه دائري، ما يرجح أنه ما زال قريبا من موقع تشكله. وبحسب العلماء، فإن موقعه داخل الحلقات الداخلية ساهم في صعوبة اكتشافه طوال العقود الماضية.

الباحث العلمي ماثيو تيسكارينو من معهد "SETI" أوضح أن أورانوس يتميز بعدد كبير من الأقمار الداخلية الصغيرة، مشيرا إلى أن العلاقات المعقدة بين هذه الأقمار والحلقات تعكس "تاريخا فوضويا" للكوكب، مرجحا أن هناك المزيد من الأقمار الخفية التي لم تُكتشف بعد.

وأكدت مريم المعتمد، الباحثة بمعهد "ساوث ويست" للأبحاث في كولورادو، أن هذا الاكتشاف يبرز استمرار علم الفلك الحديث في البناء على إرث بعثات مثل "فوييجر 2"، قائلة: "بعد نحو أربعة عقود من مرور فوييجر قرب أورانوس، يواصل تلسكوب جيمس ويب توسيع آفاق معرفتنا بهذا العالم الغامض".

ومن المتوقع أن يمنح الاتحاد الفلكي الدولي القمر اسما رسميا لاحقا، على غرار بقية أقمار أورانوس التي تحمل أسماء شخصيات من أعمال شكسبير وألكسندر بوب.