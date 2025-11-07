إعلان

13 صورة مذهلة لقمر "القندس" أكبر قمر عملاق لعام 2025

كتب- مصراوي

03:27 م 07/11/2025
قدم القمر المكتمل في شهر نوفمبر عرضا رائعا لعشاق الفلك يوم 5 نوفمبر، حيث أضاء القمر العملاق الأكبر والألمع في عام 2025 السماء بأشعة الشمس المنعكسة قبل ساعات قليلة من اقترابه من أقرب نقطة للأرض في مداره الذي يستمر 27 يوما.

ويعرف هذا القمر باسم "قمر القندس"، تيمنا بالفترة التي تنشط فيها هذه الثدييات استعدادا لفصل الشتاء الطويل، كما يطلق عليه أيضا اسم "قمر الصقيع" أو "قمر الحفر" نسبة إلى الوقت الذي تحفر فيه الدببة أوكارها الشتوية، وفقًا لتقويم المزارعين التقليدي.

وسجل المصورون حول العالم لحظات مذهلة للقمر أثناء ارتفاعه فوق الأفق الشرقي، متناسقا مع المعالم التاريخية وناطحات السحاب الحديثة، لتظهر صور تجمع بين الطبيعة الخلابة والمناظر الحضرية الساحرة.

صور مذهلة لقمر القندس قمر القندس أكبر قمر عملاق لعام 2025 قمر القندس أكبر قمر عملاق

