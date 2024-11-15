Earth Copilot.. مساعد ناسا الذكي لبيانات الأرض (فيديو وصور)

أعلنت وكالة ناسا عن شراكتها مع مايكروسوفت لتطوير روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي يُدعى "Earth Copilot"، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات العلمية المتعلقة بالأرض وفهمها.

سيتيح هذا الأداة الجديدة تقديم إجابات مبسطة للأسئلة حول كوكب الأرض من خلال تلخيص البيانات الجغرافية الواسعة التي تمتلكها ناسا.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مستودعات البيانات الخاصة بها، ستمكّن ناسا "Earth Copilot" من الاستناد إلى هذه المعلومات للإجابة على أسئلة مثل "ما تأثير إعصار إيان على جزيرة سانبيبل؟" أو "كيف أثرت جائحة كوفيد-19 على جودة الهواء في الولايات المتحدة؟".

تهدف ناسا من خلال إطلاق "Earth Copilot" إلى جعل الوصول إلى البيانات العلمية أكثر شمولًا، حيث إن الحصول على المعلومات وفهمها من قواعد بياناتها يمثل تحديًا لغير الباحثين والعلماء.

وأوضح تايلر برايسون، نائب رئيس مايكروسوفت للصناعات الصحية والقطاع العام، في البيان أن "الوصول إلى هذه البيانات واستخلاص المعلومات منها يتطلب التنقل عبر واجهات تقنية، وفهم صيغ البيانات، وإتقان التحليل الجغرافي المكاني - وهي مهارات خاصة يفتقر إليها معظم غير المتخصصين".

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تبسيط هذه العملية، مما يقلل من الوقت المستغرق للحصول على رؤى من بيانات الأرض إلى ثوانٍ معدودة.

حاليًا، يُتاح "Earth Copilot" لعلماء ناسا وباحثيها فقط، الذين سيقومون بتقييم قدرات الأداة قبل دراسة دمجها في منصة ناسا لتحليل البيانات واستكشافها "VEDA"، والتي توفر بالفعل وصولًا إلى بعض بيانات الوكالة.