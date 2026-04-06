الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة

كتب : محمد عبدالناصر

01:55 م 06/04/2026

أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالتزامن مع ظهور سحب منخفضة على شمال الوجه البحري قد تؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال اليوم، قد تتحول إلى متوسطة مساءً على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، نتيجة ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

وتابعت: يوجد نشاط للرياح على عدد من المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، إلى جانب مناطق من شمال وجنوب الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس الأرصاد الجوية أمطار شبورة مائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
أخبار مصر

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
رياضة محلية

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
اقتصاد

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية

أخبار

المزيد

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق