أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالتزامن مع ظهور سحب منخفضة على شمال الوجه البحري قد تؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

أمطار تبدأ من الغرب وتمتد لمناطق متفرقة



وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال اليوم، قد تتحول إلى متوسطة مساءً على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق



وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، نتيجة ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

وتابعت: يوجد نشاط للرياح على عدد من المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، إلى جانب مناطق من شمال وجنوب الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.