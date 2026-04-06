أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا باستدعاء الإعلامية علا شوشة، مقدمة برنامج "الشفرة" على قناة الشمس، للتحقيق، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات مهنية، تمثلت في تراشقها مع أحد ضيوف البرنامج على الهواء داخل الاستوديو.

كما شمل القرار استدعاء معدّ البرنامج ومخرجه للتحقيق، بسبب السماح بحدوث هذه التجاوزات خلال المداخلة التليفزيونية، دون التدخل المهني المناسب لاحتواء الموقف أثناء البث المباشر.

وفي السياق ذاته، ناشدت نقابة الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية بضرورة تحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية في اختيار الضيوف، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي يليق بالمشاهد المصري والعربي، ويحافظ على القيم المهنية للإعلام.



