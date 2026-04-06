

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على نصاب بالمنيا، بتهمة انتحال صفة موظف بنك واستولى على أموال المواطنين في 8 وقائع احتيال بعد ضبط دلائل نشاطه الإجرامي.

ضبط نصاب انتحل موظف بنك

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين.

كان المتهم ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، ويطالب المواطنين ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية، ويُوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، وبذلك تمكن من الاستيلاء على أموالهم.

نصاب المنيا في قبضة الأمن

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وأقر المتهم بارتكابه 8 وقائع احتيال بذات الأسلوب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للنيابة العامة.

