أقدمت منصة "إكس" على زيادة تكلفة نشر الروابط عبر واجهة البرمجة الخاصة بها (API)، في خطوة قالت إنها تستهدف تقليل الرسائل المزعجة وسوء الاستخدام، لكنها أثارت في المقابل مخاوف واسعة لدى الناشرين والمواقع الإخبارية.

وبموجب التحديثات الجديدة، ارتفعت تكلفة نشر الرابط الواحد من 0.01 دولار إلى 0.20 دولار، بينما زادت تكلفة نشر المنشورات بشكل عام من 0.01 دولار إلى 0.15 دولار، في قفزة كبيرة تعكس تشديدا واضحا في سياسات الاستخدام.

وتسببت هذه التغييرات في ردود فعل سريعة داخل قطاع النشر الرقمي، حيث قرر موقع “Techmeme” التوقف مؤقتا عن تضمين الروابط المباشرة في منشوراته على المنصة، والاكتفاء بتوجيه المستخدمين لزيارة موقعه للحصول على التفاصيل الكاملة.

وأوضح مسؤولو الموقع أن ارتفاع التكاليف كان أحد أبرز الأسباب وراء هذا القرار، إلى جانب دراسة صادرة عن Nieman Lab أشارت إلى أن المنشورات التي تتضمن روابط قد تشهد تراجعًا في نسب التفاعل.

في المقابل، رفض نيكيتا بير، رئيس المنتجات في "إكس"، هذه النتائج، مؤكدا أن الدراسة اعتمدت على حسابات تنشر العناوين والروابط فقط دون محتوى إضافي، مشددًا على عدم وجود أي خوارزميات تستهدف تقليل انتشار الروابط.

ودعا بير الناشرين إلى تحسين جودة منشوراتهم من خلال إضافة محتوى داعم مثل التحليلات أو لقطات التفاعل، بدلا من الاكتفاء بنشر الروابط.

من جانبه، انتقد غاب ريفيرا، مؤسس "Techmeme"، القرار، معتبرا أنه قد يفرض أعباء مالية كبيرة على المواقع الإخبارية قد تصل إلى مئات الدولارات شهريا، أو يدفعها للعودة إلى النشر اليدوي لتجنب التكاليف.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة نقاشا قديما حول تأثير الروابط على انتشار المحتوى داخل منصة "إكس"، خاصة بعد قرارات سابقة تتعلق بإزالة عناوين الروابط من المعاينات قبل التراجع عنها لاحقا.