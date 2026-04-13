بدأت شركة "جوجل" في إطلاق ميزة جديدة داخل تطبيق "جيميل" على الهواتف، تعتمد على التشفير من طرف إلى طرف (End-to-End Encryption)، وذلك في إطار تعزيز حماية الرسائل الإلكترونية من محاولات الاختراق أو التنصت.

التشفير من طرف إلى طرف داخل جيميل

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين المؤهلين إمكانية كتابة وقراءة رسائل مشفرة مباشرة من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية أو تنفيذ خطوات معقدة كما كان الحال سابقًا.

كيف يعمل التشفير داخل جيميل؟

تعتمد الميزة على آلية تضمن أن الرسالة لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل المرسل والمستلم فقط، ما يعزز من مستوى الخصوصية بشكل كبير.

طريقة تفعيل التشفير أثناء إرسال الرسائل

وعند إنشاء رسالة جديدة، يمكن للمستخدم تفعيل خيار “التشفير الإضافي” من خلال الضغط على أيقونة القفل قبل الإرسال، وفقا لما أورده تقرير موقع "Digital Trends".

إمكانية قراءة الرسائل عبر خدمات مختلفة

وفي حال كان المستلم يستخدم "جيميل"، تصل الرسالة بشكل طبيعي إلى صندوق الوارد، أما إذا كان يستخدم خدمة بريد إلكتروني أخرى، فيمكنه فتح الرسالة من خلال رابط آمن عبر المتصفح، دون الحاجة إلى امتلاك حساب على "جيميل".

دعم محدود في المرحلة الحالية

ورغم أهمية الميزة، فإنها لا تزال متاحة لفئة محدودة من المستخدمين، حيث تقتصر حاليًا على عملاء Google Workspace من فئة Enterprise Plus، مع ضرورة تفعيلها من قبل مسؤولي الأنظمة.

المستخدمون العاديون خارج نطاق الخدمة مؤقتًا

وبناءً على ذلك، لن يتمكن مستخدمو الحسابات الشخصية من الاستفادة من هذه الخاصية على الهواتف في الوقت الحالي.

امتداد لتحديثات سابقة على الويب

يأتي هذا التحديث استكمالًا لخطوة سابقة، حيث كانت "جوجل" قد أطلقت التشفير من طرف إلى طرف على نسخة الويب من "جيميل" في أبريل 2025، قبل أن توسع نطاقه لاحقًا ليشمل استقبال الرسائل من جهات خارجية في أكتوبر من العام نفسه.

تعزيز المنافسة في سوق البريد الإلكتروني

ويعكس هذا التوجه سعي "غوغل" لتعزيز موقعها في سوق خدمات البريد الإلكتروني، خاصة في قطاع الشركات، حيث أصبحت معايير الأمان والتشفير من العوامل الأساسية في اختيار المنصات.

تقليص الفجوة بين الهاتف والويب

ومن خلال هذا التحديث، تعمل "غوغل" على سد الفجوة بين تجربة استخدام "جيميل" على الويب والهواتف، بما يواكب متطلبات بيئات العمل الحديثة ويوفر مستوى أعلى من الأمان والمرونة.