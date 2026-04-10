تستعد منصة "واتساب" لإطلاق واحدة من أبرز الميزات التي انتظرها المستخدمون لسنوات، وهي دعم "أسماء المستخدمين"، في خطوة من شأنها إحداث تحول واضح في طريقة التواصل داخل التطبيق.

ميزة دعم الأسماء في واتساب

ورغم الانتشار الواسع لواتساب عالميا، ظل التطبيق يعتمد بشكل أساسي على أرقام الهواتف لبدء المحادثات، وهو ما أثار تساؤلات مستمرة حول تأخره في تبني نظام أسماء المستخدمين، كما هو الحال في العديد من منصات التواصل الأخرى.

وبدأت ملامح هذه الميزة تظهر لأول مرة في عام 2023 عبر النسخ التجريبية، قبل أن تستمر عملية تطويرها لفترة طويلة، وصولًا إلى اقتراب طرحها رسميًا.

طرح ميزة الأسماء في واتساب

تشير تسريبات حديثة إلى أن شركة "ميتا" بدأت بالفعل في إتاحة الميزة بشكل تدريجي لبعض المستخدمين، حيث يظهر خيار "اسم المستخدم" داخل إعدادات التطبيق.

وبمجرد تفعيل الميزة، سيتمكن المستخدم من اختيار اسم فريد واستخدامه بدلًا من رقم الهاتف عند بدء المحادثات، وهو ما يسهل عملية التواصل بشكل أكبر.

قواعد اختيار اسم المستخدم على واتساب

وضعت الشركة مجموعة من الشروط المنظمة لاختيار أسماء المستخدمين، لضمان وضوحها وتميزها، وتشمل:

أن يحتوي الاسم على حرف واحد على الأقل، مع السماح باستخدام الحروف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطة السفلية، على ألا يبدأ بـ "www أو ينتهي بنطاقات مثل ".com"، كما لا يجوز أن يبدأ أو ينتهي بنقطة، ويتراوح طوله بين 3 و30 حرفًا.

تكامل مرتقب مع فيسبوك وإنستجرام

من المتوقع أن تتيح الميزة الجديدة استخدام نفس اسم المستخدم المرتبط بحسابات "فيسبوك" أو "إنستجرام"، وهو ما يعزز من تكامل الخدمات داخل منظومة "ميتا"، ويمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة بين التطبيقات المختلفة.

خصوصية أعلى وتجربة أكثر حداثة

يمثل هذا التحديث نقلة نوعية في مستوى الخصوصية، حيث لن يضطر المستخدم إلى مشاركة رقم هاتفه الشخصي مع الآخرين، كما يمنح التطبيق طابعًا عصريًا يتماشى مع تطورات تطبيقات المراسلة الحديثة.

وبعد سنوات من التطوير، يبدو أن واتساب بات على أعتاب تقديم تجربة جديدة أكثر أمانًا ومرونة، تلبي تطلعات مئات الملايين من المستخدمين حول العالم.