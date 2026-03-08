إعلان

أمريكا تواجه المسيرات الإيرانية بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي.. ما هو؟

كتب : محمود عبدالرحمن

03:39 م 08/03/2026

المسيرات الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال نظام جديد مضاد للطائرات المسيرة يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط، وذلك لتعزيز الدفاعات الأمريكية في مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية.

ووفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فإن النظام أثبت فعاليته في التصدي للطائرات الروسية المسيرة خلال الحرب في أوكرانيا، ما دفع واشنطن إلى نشره في المنطقة.

ما هو نظام Merope System

يعرف النظام باسم Merope System، وهو منظومة تعتمد على طائرات مسيرة لاعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أخرى.

ويتميز هذا النظام بحجمه الصغير، إذ يمكن وضعه داخل صندوق شاحنة "بيك أب" متوسطة الحجم، كما يمتلك القدرة على رصد الطائرات المسيرة والاقتراب منها، معتمدا على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوجيه حتى في حال تعرض الاتصالات للتشويش عبر الأقمار الصناعية أو الوسائل الإلكترونية.

وتكمن أهمية هذه التقنية في أن الطائرات المسيرة غالبا ما يصعب رصدها عبر أنظمة الرادار التقليدية المصممة لاكتشاف الصواريخ عالية السرعة، إذ قد يتم الخلط بينها وبين الطيور أو الطائرات الصغيرة.

وصمم Merope System خصيصاً لاكتشاف الطائرات المسيرة وإسقاطها، كما يتميز بانخفاض تكلفته مقارنة بأنظمة الدفاع الجوي التقليدية، حيث إن استخدام صاروخ لاعتراض طائرة مسيّرة قد يكلف مئات الآلاف من الدولارات، في حين لا تتجاوز تكلفة بعض هذه الطائرات نحو 50 ألف دولار.

ويعتمد النظام على إطلاق طائرة مسيرة تعمل بالمراوح تعرف باسم Surveyor Drone، يبلغ طولها بضعة أقدام ويمكن لجندي واحد حملها بسهولة.

وتستخدم هذه الطائرة تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنقل والعمل في البيئات التي تتعرض للتشويش، وفق تقرير نشره موقع Business Insider.

كما يعتمد النظام على طائرة اعتراضية تبلغ تكلفتها نحو 15 ألف دولار فقط، ما يجعله خيارا أقل تكلفة بكثير لتعزيز الدفاع الجوي لكل من الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، مقارنة بالصواريخ أرض-جو مرتفعة التكلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المسيرات الإيرانية الذكاء الاصطناعي إيران وأمريكا نظام Merope System

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي
دراما و تليفزيون

"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي
احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه