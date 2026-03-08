كشف مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال نظام جديد مضاد للطائرات المسيرة يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط، وذلك لتعزيز الدفاعات الأمريكية في مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية.

ووفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فإن النظام أثبت فعاليته في التصدي للطائرات الروسية المسيرة خلال الحرب في أوكرانيا، ما دفع واشنطن إلى نشره في المنطقة.

ما هو نظام Merope System

يعرف النظام باسم Merope System، وهو منظومة تعتمد على طائرات مسيرة لاعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أخرى.

ويتميز هذا النظام بحجمه الصغير، إذ يمكن وضعه داخل صندوق شاحنة "بيك أب" متوسطة الحجم، كما يمتلك القدرة على رصد الطائرات المسيرة والاقتراب منها، معتمدا على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوجيه حتى في حال تعرض الاتصالات للتشويش عبر الأقمار الصناعية أو الوسائل الإلكترونية.

وتكمن أهمية هذه التقنية في أن الطائرات المسيرة غالبا ما يصعب رصدها عبر أنظمة الرادار التقليدية المصممة لاكتشاف الصواريخ عالية السرعة، إذ قد يتم الخلط بينها وبين الطيور أو الطائرات الصغيرة.

وصمم Merope System خصيصاً لاكتشاف الطائرات المسيرة وإسقاطها، كما يتميز بانخفاض تكلفته مقارنة بأنظمة الدفاع الجوي التقليدية، حيث إن استخدام صاروخ لاعتراض طائرة مسيّرة قد يكلف مئات الآلاف من الدولارات، في حين لا تتجاوز تكلفة بعض هذه الطائرات نحو 50 ألف دولار.

ويعتمد النظام على إطلاق طائرة مسيرة تعمل بالمراوح تعرف باسم Surveyor Drone، يبلغ طولها بضعة أقدام ويمكن لجندي واحد حملها بسهولة.

وتستخدم هذه الطائرة تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنقل والعمل في البيئات التي تتعرض للتشويش، وفق تقرير نشره موقع Business Insider.

كما يعتمد النظام على طائرة اعتراضية تبلغ تكلفتها نحو 15 ألف دولار فقط، ما يجعله خيارا أقل تكلفة بكثير لتعزيز الدفاع الجوي لكل من الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، مقارنة بالصواريخ أرض-جو مرتفعة التكلفة.