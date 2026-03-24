تستعد شركة سامسونج لإزاحة الستار عن جيل جديد من هواتفها ضمن سلسلة Galaxy A الموجهة للفئة المتوسطة، في خطوة تعكس استمرار المنافسة في هذه الشريحة التي تشهد طلبا متزايدا عالميا.

موعد الإطلاق الرسمي

ومن المقرر أن تكشف الشركة رسميا عن هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57 يوم 25 مارس 2026 في الهند، وفقا لما أورده موقع Digital Trends.

ورغم غياب الإشارة المباشرة إلى الهاتفين في الحملات الترويجية، فإن المؤشرات والتسريبات المتداولة ترجح بقوة اقتراب الإعلان عنهما ضمن الفئة المتوسطة.

مواصفات متوقعة

تشير المعلومات المتاحة إلى أن الهاتفين سيأتيان بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

ويتوقع أن يعمل الجهازان بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8.5 المثبتة مسبقا.

المعالج والأداء

وبحسب التسريبات، سيحصل هاتف Galaxy A57 على معالج Exynos 1680 الأحدث، ما يجعله الخيار الأعلى من حيث الأداء، بينما قد يأتي Galaxy A37 مزودا بشريحة Exynos 1480، ما يضعه في فئة أقل نسبيا من حيث الإمكانات.

الكاميرات والتصميم

فيما يتعلق بالتصوير، من المتوقع أن تحافظ سامسونج على إعدادات الكاميرا التقليدية، والتي تتضمن مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة واسعة جدا وأخرى مخصصة للتصوير الماكرو، مع تحسينات طفيفة مقارنة بالإصدارات السابقة.

أما من ناحية التصميم، فتشير التسريبات إلى استمرار الشركة في اعتماد لغة التصميم الحالية لسلسلة Galaxy A، مع شاشة مسطحة، ووحدة كاميرا خلفية ثلاثية مرتبة عموديا، بالإضافة إلى تصميم "Key Island" للأزرار.

ويعد هذا التوجه تصميما محافظا، لكنه أثبت نجاحه في تعزيز هوية السلسلة وتحقيق انتشار واسع بين المستخدمين خلال السنوات الماضية.