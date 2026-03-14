أعلنت شركة Meta عن مجموعة من الميزات الجديدة الهادفة إلى الحد من عمليات الاحتيال التي تنتشر عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي.

وتتضمن الخطوة إطلاق أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الحسابات التي تنتحل صفة العلامات التجارية أو المشاهير، إلى جانب تقنيات قادرة على اكتشاف الروابط الخادعة، بما يساعد على التعرف على محاولات الاحتيال والتعامل معها بسرعة أكبر.

وتعتزم الشركة إضافة تنبيهات أمنية جديدة لتحذير المستخدمين من التفاعل مع حسابات يشتبه في كونها احتيالية، سواء عبر منصة Facebook أو تطبيق WhatsApp أو خدمة Facebook Messenger، وفق بيان أصدرته الشركة.

وبموجب هذه التحديثات، سيعرض فيسبوك تنبيهات عند تلقي طلبات صداقة يحتمل أن تكون مشبوهة، بينما سيرسل واتساب تحذيرات للمستخدمين عند وصول طلبات ربط أجهزة قد تكون غير موثوقة، بينما سيصدر ماسنجر إشعارات تنبيهية إذا بدا أن الحساب الذي يتواصل مع المستخدم يحمل مؤشرات تدعو للشك.

وفي المقابل، لم تعلن ميتا عن إجراءات حماية جديدة خاصة بمنصة Instagram، رغم أنها واجهت مؤخرا مشكلات أمنية ملحوظة، من بينها موجة من رسائل إعادة تعيين كلمات المرور التي أثارت مخاوف المستخدمين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع تبذلها الشركة لمواجهة الاحتيال عبر منصاتها الرقمية، إذ كانت ميتا قد أعلنت في وقت سابق أنها أزالت أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي خلال عام 2025، إضافة إلى إغلاق نحو 10.9 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام تبين ارتباطها بأنشطة احتيالية.

وشاركت الشركة في عملية أمنية مشتركة بالتعاون مع Federal Bureau of Investigation وUnited States Department of Justice وRoyal Thai Police، أسفرت عن تعطيل أكثر من 150 ألف حساب إلكتروني مرتبط بعمليات احتيال، إلى جانب اعتقال 21 شخصا.

وبالإضافة إلى الأدوات الأمنية الجديدة في فيسبوك وماسنجر وواتساب، كشفت ميتا عن خطط لفرض إجراءات تحقق أكثر صرامة على هوية المعلنين في الفئات الإعلانية التي تعد أكثر عرضة للاحتيال.

وتهدف الشركة إلى رفع نسبة الإعلانات الصادرة عن معلنين موثقين إلى نحو 90% من إجمالي عائدات الإعلانات بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 70% حاليا.