قدرات استثنائية.. 5 حيوانات تثبت أن الذكاء ليس حكرا على البشر

كتب : سيد متولي

06:00 م 25/01/2026
إذا كنت تعتقد أن ذكاء الحيوانات يقتصر على تنفيذ الأوامر أو إحضار الكرة، فالعلم يكشف لك حقيقة مختلفة تماما، إذ أظهرت أبحاث حديثة أن بعض الحيوانات تمتلك قدرات عقلية استثنائية تشمل استخدام الأدوات، فهم اللغة، التخطيط، والسلوك الاجتماعي المعقد.

1. فورنكا – البقرة المبتكرة

في قرية بإقليم كارينثيا النمساوي، استخدمت البقرة "فورنكا" فرشاة لحك جسدها، واختارت الجزء المناسب من الأداة لكل منطقة، يُعد هذا أول دليل علمي على استخدام الأبقار للأدوات بوعي، بحسب thenaturenetwork

2. كوبر – كلب عبقري

"كوبر"، من فصيلة شيتزو، يتقن التمييز بين الأشكال والألوان، العد، وترتيب الأشياء وفق خصائصها، معدل ذكائه بلغ 142، ويُلقب بـ"أينشتاين الكلاب"، سرعة تعلمه فاقت سرعة الأطفال في سنواتهم الأولى.

3. هارفي – الكلب اللغوي

كلب بوردر كولي يمتلك مخزونًا لغويًا يزيد عن 221 كلمة، قادر على تحديد الألعاب وتصنيفها بمجرد سماع اسمها، هذه المهارات تعادل قدرات طفل في عمر عامين تقريبًا.

4. ميلاني – الراكون متعدد المواهب

في ساسكس، تعلمت الراكون "ميلاني" قيادة دراجة، دفع عربات، والعزف على بيانو مصغر، وإتقان أكثر من 100 خدعة معقدة، ما أعاد تقييم ذكاء الراكون تمامًا.

5. وايت جلاديس – أوركا استراتيجية

الأوركا "وايت جلاديس" في مضيق جبل طارق قادت مجموعتها بذكاء اجتماعي وتكتيكي عالي، مستخدمة أنماط تواصل خاصة واستراتيجيات صيد دقيقة، ما يعكس ذكاءً اجتماعيًا وتخطيطيًا فائقًا.

