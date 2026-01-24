عجائب وطرائف.. 7 عادات غريبة في عالم الحيوانات ستدهشك

في عالم الحيوانات، تظهر بعض العادات والسلوكيات الغريبة التي تساعدها على البقاء والتكيف مع بيئتها.

وفقا لموقع "smorescience"، إليكم 7 حيوانات تمتلك عادات غير معتادة وغريبة:

الدلافين.. استخدام الأدوات للصيد

في خليج القرش بغرب أستراليا، تستخدم الدلافين ذات الأنف الزجاجي الإسفنج البحري لحماية أنوفها أثناء البحث عن الطعام في قاع البحر، هذا السلوك، الذي تُعلمه الأمهات لصغارها، يظهر قدرة الدلافين على التعلم الاجتماعي ونقل المعرفة بين الأجيال.

الضفادع.. التجمد والذوبان مع الفصول

في المناخات الباردة، مثل ألاسكا وأمريكا الشمالية، تطور بعض الضفادع القدرة على تجميد أجسامها خلال الشتاء الطويل، ضفدع الخشب، على سبيل المثال، يمكنه تجميد حتى 60% من جسمه بفضل مركب طبيعي مضاد للتجمد، هو الجلوكوز، الذي يحمي أعضاؤه الحيوية، ومع حلول الربيع، "يذوب" جسمه ويعود للحياة.

الغربان.. ذكاء يتجاوز التوقعات

غراب كاليدونيا الجديدة قادر على تعديل الأدوات لاستخراج الحشرات من الشقوق، هذا السلوك يعكس ذكاء معقدا، يشمل الذاكرة وحل المشكلات والتمييز بين وجوه البشر، ما يبرز قدراتها المعرفية والاجتماعية المتطورة.

الأفيال.. تعزية موتاها

تُظهر الأفيال تعاطفا مذهلا عند وفاة أحد أفراد قطيعها؛ فهي تلمس الجثث وتشمها، هذه الطقوس تدل على ذكاء عاطفي وروابط اجتماعية عميقة، ما يجعل الأفيال من أكثر الحيوانات شعورا بالحزن والفقد.

الزرافات.. نوم قصير وبطرق مبتكرة

وفقا لموقع "hillarys"، تحتاج الزرافة إلى 30 دقيقة فقط من النوم يوميا واقفة وعلى فترات قصيرة، لتجنب الحيوانات المفترسة، أما الصغار، يضعون رؤوسهم على ظهورهم أثناء القيلولة.

ثعالب البحر.. التشابك أثناء النوم

تميل ثعالب البحر إلى النوم متشابكة الأيدي في "طوافات" على سطح الماء، ما يمنعها من التفرق بفعل التيارات، ويعكس مزيجا فريدا من الترابط الاجتماعي وغريزة البقاء.

الثعابين.. النوم بعيون مفتوحة

لا تملك الثعابين جفونا لإغلاق عيونها، تظل مفتوحة أثناء النوم، محمية بحراشف شفافة تُعرف باسم "النظارات"، ما يمنع الجفاف ويؤمن الحماية.