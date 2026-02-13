ما هي ميزة تحريك صور الملفات الشخصية على فيسبوك وكيفية تفعيلها؟

أعلنت Meta عن ميزة جديدة على منصة Facebook، تمكن المستخدمين من تحويل صور ملفاتهم الشخصية إلى صور متحركة قصيرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن الخاصية الجديدة تهدف إلى جعل تجربة التفاعل على فيسبوك أكثر حيوية وتعبيرا.

طريقة عمل ميزة Animate عبر Meta AI

تتيح الميزة للمستخدمين رفع صورة ملفهم الشخصي مباشرة، ثم استخدام أداة Meta AI لاختيار مجموعة من الحركات أو المؤثرات مثل الابتسام، تحريك الرموش، أو تحريك الرأس قليلًا.

وبعد اختيار الحركة، تتحول الصورة الثابتة إلى مقطع متحرك قصير يمكن عرضه مباشرة على صفحة الملف الشخصي.

ووفقا لتقارير تقنية، من بينها تقرير موقع Social Media Today، تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملامح الوجه وتركيب الحركة بسلاسة، ما يضمن نتائج طبيعية وواقعية.

تفعيل الخدمة وتوفرها

أوضحت شركة Meta في بيان رسمي أن الميزة بدأت بالوصول تدريجيا لمستخدمي فيسبوك في بعض الدول، حاليًا للنسخة الإنجليزية، وستصل لاحقًا لمزيد من الأسواق واللغات.

وأضاف البيان: "ميزة تحريك صور الملفات الشخصية جزء من جهودنا لجعل التفاعل على فيسبوك أكثر حيوية وتعبيرا".

ويجد المستخدمون خيار "Animate" عند تعديل صورة الملف الشخصي، مع إمكانية تطبيق حركة تلقائية أو اختيار نمط محدد، وحفظ مقطع التحريك كفيديو قصير أو ملف GIF لاستخدامه على الحساب مباشرة.

دمج الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات

تعتمد الميزة على تقنيات متقدمة ضمن حزمة Meta AI، مع التأكيد على أن الصور وحركات التحريك تخزن محليا ولا تستخدم لأغراض دعائية، إذ يمكن للمستخدمين تعطيل الميزة أو حذف الصور المتحركة متى شاؤوا.

وقالت الشركة في بيانها: "سيستفيد المستخدمون من إمكانيات التعديل السريع والآمن دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق فيسبوك أو استخدام تطبيقات طرف ثالث".

سبق أن أطلقت فيسبوك ميزة وضع مقاطع فيديو قصيرة للملفات الشخصية منذ عام 2015، لكن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء رسوم متحركة بسهولة من الصور الثابتة دون برامج احترافية أو خبرة تقنية.