إنستجرام يختبر "الدراما القصيرة" داخل التطبيق.. ما القصة؟

تستعد منصة إنستجرام لدخول عالم المسلسلات القصيرة المصورة عموديا، في خطوة قد تعيد تشكيل تجربة المستخدم على المنصة، ولكن بأسلوب مختلف عن منافسيها مثل تيك توك.

تبويب جديد للمسلسلات القصيرة

بحسب تسريبات المسرب التقني أليساندرو بالوزي، تعمل إنستجرام على ميزة تسمح لصناع المحتوى بنشر حلقات درامية قصيرة مباشرة على حساباتهم.

ووفق الصور المسربة، قد تظهر هذه الحلقات ضمن تبويب جديد في الملف الشخصي، إلى جانب تبويبات المنشورات التقليدية وReels والإشارات.

وتشير التسريبات إلى إمكانية قفل بعض الحلقات خلف اشتراك مدفوع، ما يتيح لصناع المحتوى تحقيق الدخل من الأعمال السردية المتسلسلة.

صناع المحتوى بدل الاستوديوهات

الميزة الجديدة تركز على إنتاج المحتوى الفردي من قبل صناع المحتوى، بعيدا عن الاستوديوهات الاحترافية، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من "الدراما الفردية" منخفضة التكلفة والموجهة مباشرة للجمهور.

هذا التحول يعزز مكانة إنستجرام كمركز للمحتوى الإبداعي، خصوصا مع تزايد شعبية الفيديوهات القصصية القصيرة التي تدمج بين الترفيه والسرد السريع.

ميزة تبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعي

في سياق متصل، تشير تسريبات أخرى إلى أن إنستجرام تختبر ميزة تبديل الوجوه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدم إنشاء نسخة رقمية لوجهه عبر صورة سيلفي، واستخدامها في الصور أو الفيديوهات، بينما يتوقع إمكانية إنشاء نسخة رقمية لشخص آخر بموافقته، ما قد يفتح نقاشات حول الخصوصية وحدود استخدام الذكاء الاصطناعي.

حتى الآن، تبقى الميزات ضمن مرحلة التطوير، وقد تخضع لتعديلات قبل إطلاقها رسميا، إذ اعتادت إنستغرام اختبار مزايا عديدة دون إطلاقها.

وفي حال اعتماد ميزة الدراما القصيرة، فقد تدخل المنصة مرحلة جديدة من المنافسة على وقت المشاهدة، ليس فقط عبر المقاطع السريعة، بل من خلال محتوى سردي متسلسل قد يحوّل جلسة التصفح إلى "ماراثون مشاهدة" داخل التطبيق نفسه.