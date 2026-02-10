علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يغير مستقبل الروبوتات

واصلت شركة علي بابا الصينية تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم بإطلاق نموذج جديد قادر على مساعدة الروبوتات والأجهزة الأخرى في أداء مهام واقعية، في خطوة تهدف إلى توسيع ريادتها في القطاعات التكنولوجية ورفع تنافسها مع عمالقة الصناعة مثل جوجل وإنفيديا.

كشفت مجموعة علي بابا عن نموذجها الجديد "RynnBrain"، الذي أطلقته أكاديمية دامو التابعة للشركة، وهو نموذج أساسي مفتوح المصدر مصمم للتفاعل مع البيئة وفهم المكان والزمان، وتحديد الخطوات اللازمة لإنجاز المهام في بيئات متنوعة، مثل المطابخ أو خطوط التجميع بالمصانع، بحسب تقرير وكالة بلومبرج.

وبحسب الشركة، فإن "RynnBrain" قادر على رسم خرائط للأشياء، التنبؤ بالمسارات، والتنقل بسلاسة في أماكن مزدحمة، وقد أظهرت اختبارات الأداء نتائج مذهلة مقارنة بنماذج مثل "Gemini Robotics-ER 1.5" من جوجل و"Cosmos-Reason2" من إنفيديا.

تم تدريب النموذج باستخدام منصة الرؤية واللغة "Qwen3-VL" من علي بابا، ويتوفر على منصات مثل "هاجينغ فيس" و"جيت هاب" بإصدارات متعددة، بدءا من نسخة صغيرة تحتوي على ملياري معامل وصولا إلى إصدار أكثر قوة يعتمد على تقنية مزيج من الخبراء.

ويعد "RynnBrain" جزءا من استراتيجية الصين للسيطرة على الذكاء الاصطناعي المتجسد، حيث ركزت بكين على تطوير الروبوتات، بما فيها الروبوتات الشبيهة بالبشر، لإعادة تشكيل قطاعات حيوية مثل التصنيع والضيافة.

وتبرز استراتيجية المصدر المفتوح التي تعتمدها شركات مثل علي بابا، مقابل النهج الأمريكي الذي يحصر أحدث التقنيات خلف جدران مغلقة، إذ تسمح هذه السياسة للباحثين والمطورين حول العالم بتطوير التكنولوجيا، ما قد يضعف هيمنة الغرب في هذا المجال الحيوي.