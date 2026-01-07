إعلان

ببجي موبايل تطلق تحديث 4.2 لعام 2026 بمميزات مبتكرة

كتب : مصراوي

01:46 م 07/01/2026

أطلقت شركة KRAFTON تحديث PUBG Mobile 4.2 لعام 2026 حاملا معه مجموعة واسعة من التحسينات والميزات الجديدة التي تهدف لتعزيز تجربة اللاعبين حول العالم.

ويشمل التحديث خريطة مستقبلية وأسلحة ومركبات حديثة وأنماط لعب مبتكرة إضافة إلى تحسينات الأداء والرسومات لضمان تجربة أكثر سلاسة وواقعية.

موعد طرح التحديث

ومن المقرر أن يبدأ طرح تحديث PUBG Mobile 4.2 اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 على أن يستمر الإصدار حتى 10 مارس 2026، إذ كشفت KRAFTON عن فعاليات مستقبلية ضمن التحديث تشمل عودة عناصر الذكرى السنوية وكذبة أبريل بالإضافة إلى فعاليات مثل يوم الدجاج المجنون ووضع Skyhigh Spectacle.

أبرز مميزات تحديث PUBG Mobile 4.2

خريطة مستقبلية جديدة تضم مناطق حضرية وبيئات متنوعة مما يضيف أبعاداً تكتيكية جديدة للمعارك

تحسين الرسومات والأداء مع دعم أفضل لتقنيات الظلال والإضاءة والمؤثرات البصرية خصوصاً على الأجهزة الحديثة

أسلحة ومركبات متطورة تشمل بنادق هجومية جديدة ومركبات برية وطائرة لتسهيل التنقل وتنويع الاستراتيجيات

أنماط لعب مبتكرة تشمل طور جماعي جديد مع مهام خاصة وجوائز حصرية

تعزيز مكافحة الغش من خلال تطوير نظام الأمان للحد من الهاكات والغش

واجهة مستخدم محسنة بتصميم أنيق وسهل مع دعم الوضع الليلي والنهاري

طريقة تنزيل التحديث

لتثبيت PUBG Mobile 4.2 يجب التأكد من اتصال الهاتف بشبكة Wi-Fi مستقرة ثم الدخول إلى متجر التطبيقات Google Play لأجهزة أندرويد وApp Store لأجهزة iOS والبحث عن PUBG Mobile والضغط على أيقونة تحديث Update عند ظهورها والانتظار حتى اكتمال التثبيت ثم فتح اللعبة للاستمتاع بالمميزات الجديدة.

نصائح قبل تنزيل التحديث

التأكد من وجود مساحة كافية على الهاتف ويفضل أكثر من 4 جيجابايت

إذا لم يظهر خيار التحديث فوراً الانتظار عدة ساعات إذ يتم إتاحته تدريجيا حسب المنطقة.

مع تحديث PUBG Mobile 4.2 يحصل اللاعبون على تجربة لعب أكثر تحديا وإثارة مؤكدة التزام KRAFTON بتطوير مجتمع اللاعبين وتحسين تجربتهم على مدار 2026.

