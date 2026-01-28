إعلان

فرنسا تحظر استخدام منصات الفيديو الأمريكية في الاجتماعات الحكومية.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

02:44 ص 28/01/2026

تطبيق زووم

وكالات

قررت الحكومة الفرنسية منع المسؤولين العموميين من استخدام المنصات الأمريكية للمؤتمرات المرئية، مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams، في اجتماعات العمل الرسمية.

يأتي هذا القرار كجزء من خطة أوسع لتحويل الأنشطة الحكومية إلى منصات تكنولوجية محلية الصنع، في ظل تزايد الحساسية الأوروبية من التبعية والاعتماد العميق على الخدمات الرقمية الأمريكية.

وبحسبما أفاد متحدث لمجلة "بوليتيكو"، فقد أعد مكتب رئيس الوزراء إشعارا يلزم موظفي الدولة باستخدام "فيزيو" Visio، وهو برنامج مؤتمرات مرئية صممته الهيئة الرقمية المشتركة بين الوزارات في البلاد Dinum، ويعمل على بنية تحتية تقدمها الشركة الفرنسية "أوتسكيل".

ومن المقرر نشر الإشعار الرسمي الذي يفرض هذا الانتقال "في الأيام القليلة المقبلة"، وفقا لما ذكره متحدث باسم الهيئة الرقمية (Dinum).

يأتي هذا الإجراء بعد إعلان وزير الإصلاح الحكومي، دفيد أميل، أن فرنسا تهدف إلى اعتماد منصة مؤتمرات مرئية محلية الصنع بالكامل بحلول عام 2027.

تُعد هذه الخطوة امتدادا لسياسة الرقمنة السيادية التي تتبعها باريس، حيث فرضت في الصيف الماضي على المسؤولين التوقف عن استخدام تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتلغرام، والتحول بدلا من ذلك إلى استخدام "تشاب" (Tchap)، وهي خدمة مراسلة فورية مصممة حصريا للخدمة المدنية الفرنسية.

يستخدم برنامج "فيزيو" بالفعل حوالي 40 ألف موظف حكومي، بما في ذلك معظم الوزارات وبعض المؤسسات التابعة مثل المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.
وتسعى الهيئة الرقمية (Dinum) إلى توسيع نطاق استخدامه ليشمل 250 ألف مستخدم في القطاع العام.

ولضمان الامتثال للقرار الجديد، ستقوم الإدارة بمراقبة الانتقال، وقد تمنع – في الأشهر المقبلة – تدفقات البيانات القادمة من أدوات الفيديو الأخرى عبر الشبكة الحكومية، وفقا لروسيا اليوم.

تطبيق زووم منصات الفيديو حظر منصات الفيديو في فرنسا فرنسا الحكومة الفرنسية

