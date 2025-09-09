بعد الإطلاق رسميا.. أول صور لهاتف iPhone 17 ومواصفاته الجديدة

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة أبل اليوم الثلاثاء عن هاتف iPhone 17 الجديد، الذي يأتي بمجموعة من التحسينات البارزة في الكاميرا والشاشة والأداء، بالإضافة إلى مزايا بيئية واستدامة.

آيفون 17

يضم iPhone 17 كاميرا أمامية مطورة Center Stage بدقة 18 ميجابكسل توفر مجال رؤية أوسع للصور الشخصية، وتعمل بالذكاء الاصطناعي لتوسيع إطار الصور الجماعية والتبديل تلقائيا بين الوضع الرأسي والأفقي. كما تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K HDR وميزة Dual Capture لتسجيل الفيديو بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

أما الكاميرا الخلفية، فتتضمن Fusion رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، وكاميرا Fusion Ultra Wide بدقة 48 ميجابكسل لتصوير المشاهد الواسعة والماكرو بتفاصيل دقيقة.

وتدعم الكاميرات أنماط تصوير جديدة لضبط الألوان والإضاءة والظلال بشكل فوري، مع تسجيل فيديو 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية وتقنية Dolby Vision لتحسين الصوت وتقليل الضوضاء والرياح.

مواصفات آيفون 17

يتميز الهاتف بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.3 بوصة بحواف أنحف، وتقنية ProMotion لمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز لتجربة تمرير سلسة وألعاب غامرة. كما يدعم استخدام الهاتف في الخارج بسطوع يصل إلى 3000 شمعة وتباين مضاعف. ويوفر Ceramic Shield 2 حماية أفضل بثلاث مرات ضد الخدوش وتقليل الانعكاس.

بطارية آيفون 17

يعمل iPhone 17 بمعالج A19 بتقنية 3 نانومتر، مع وحدة معالجة مركزية سداسية الأنوية أسرع من شريحة A15 ووحدة معالجة رسومات خماسية الأنوية أسرع مرتين، ودعم الذكاء الاصطناعي على الجهاز. ويصل عمر البطارية إلى 30 ساعة من تشغيل الفيديو، مع شحن سريع يصل إلى 50% خلال 20 دقيقة باستخدام محول USB-C اختياري.

يضم الهاتف شريحة N1 لدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، مع تحسين الأداء العام للشبكات اللاسلكية.

كما يدعم الهاتف شريحة eSIM الرقمية لتوفير مرونة وأمان أكبر أثناء السفر وإعداد مبسط عبر نظام iOS 26.

ميزات iOS 26 وتجربة استخدام محسنة

يأتي الهاتف بنظام iOS 26 مع تصميم Liquid Glass، وتحسينات في Apple Intelligence، وترجمة حية للنصوص والصوت أثناء التنقل، بالإضافة إلى تحديثات ذكية في التطبيقات والمكالمات وميزات جديدة في CarPlay وApple Music وWallet، مع تطبيق جديد للألعاب Apple Games.

إكسسوارات وألوان جديدة

تتوفر حافظة شفافة وحافظة سيليكون بخمسة ألوان، مع حزام كتف مصنوع من خيوط معاد تدويرها 100% متوفر بعشرة ألوان مختلفة لتسهيل حمل الهاتف دون استخدام اليدين.

صُنع iPhone 17 من 30% مواد معاد تدويرها، بما في ذلك 85% من الألومنيوم في الهيكل و100% من الكوبالت في البطارية، مع استخدام 35% من الكهرباء المتجددة عبر سلسلة التوريد. تم تصميم الهاتف ليكون متينًا وقابلًا للإصلاح، مع الالتزام بمعايير أبل للطاقة والسلامة الكيميائية، وغلافه الورقي قابل لإعادة التدوير بالكامل.

أسعار آيفون 17

يتوفر iPhone 17 بالألوان الأسود والأبيض والخزامى والأزرق الضبابي والرمادي، وبسعات 256 و512 جيجابايت، بسعر يبدأ من 799 دولار أمريكي.

ويبدأ الطلب المسبق يوم 12 سبتمبر، على أن يتوفر الهاتف في الأسواق يوم 19 سبتمبر.